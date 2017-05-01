Боттас признался, что выиграл в Сочи с довольно серьёзным повреждением шин

Победитель Гран-при России пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о блокировке колёс по ходу гонки в Сочи. Блокировка передних колёс, по словам Боттаса, произошла, когда температура в шинах начала падать.

«Я определённо потерял некоторое время, после того как заблокировал колёса и получил проплешины на шинах… Команда давала мне по радио советы, которые должны были помочь повысить температуру в шинах. Также в этот момент я попал в трафик.

Эта трасса настолько особенна в отношении ритма. Если вы находите правильный ритм, то можете быть быстрыми и показывать стабильное время на круге… Но если вы сбились с ритма, то потребуется несколько кругов, чтобы войти в него.

Как только передо мной оказалась чистая трасса, я снова мог сфокусироваться на своей скорости. Мне удалось поднять температуру в шинах и взвинтить темп», — приводит слова Боттаса Autosport.