Перес: «Форс Индия» просто творит чудеса

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес считает, что его команда творит чудеса, продолжая набирать очки, учитывая дефицит в скорости по сравнению с основными конкурентами. В гонке Гран-при России Перес финишировал на шестом месте.

«Команда проделала потрясающую работу, так что я очень доволен нашими результатами. В настоящий момент мы очень далеки, по чистому темпу мы не должны были заканчивать гонку с таким результатом. Мы совершаем большие чудеса, чтобы находиться на тех позициях, на которых находимся. Но я думаю, если мы сможем улучшить темп болида, то доставим больших проблем нашим соперникам», — приводит слова Переса Autosport.