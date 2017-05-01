Алонсо не стал исключать возможности ухода из «Макларена»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо вновь намекнул на то, что может покинуть «Макларен» по окончании сезона-2017. У испанца трёхлетний контракт с командой из Великобритании, рассчитанный до конца 2017 года. В нынешнем сезоне конкурентоспособность «Макларена» оставляет желать лучшего, в четырёх первых гонках у испанца было четыре схода.

«Ф-1 — это моя жизнь. Надеюсь, вскоре мы сможем улучшить ситуацию. Думаю, в 2018 году мы увидим, что будет с каждым из нас (испанец имеет в виду себя и «Макларен». — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Алонсо Movistar.