Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вольф: обсуждать продление контракта с Боттасом сейчас — глупость

1 мая 2017, понедельник. 18:20. Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пока не задумывается о продлении контракта с Валттери Боттасом, несмотря на его победу на Гран-при России. Контракт с финном рассчитан на один сезон.

«Думаю, обсуждать его положение в команде после нескольких гонок — глупость. Ему нужно дать время, в младших сериях у него были великолепные результаты, а в „Уильямсе“ он ни разу не проигрывал напарнику. Теперь он стал напарником Льюиса Хэмилтона, завоевал поул-позишн и выиграл гонку», — приводит слова Вольфа Auto Bild.

Источник: Auto Bild Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Тото Вольф контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
1 мая 2017, понедельник
18:20 Вольф: обсуждать продление контракта с Боттасом сейчас — глупость
17:24 В «Заубере» не отрицают, что могут взять пилота «Хонды» на 2018 год
16:47 Алонсо не стал исключать возможности ухода из «Макларена»
16:06 Булье: неприемлемо стартовать в двух гонках подряд с одним болидом
15:08 Перес: «Форс Индия» просто творит чудеса
14:05 Боттас признался, что выиграл в Сочи с довольно серьёзным повреждением шин
13:48 Феттель ожидает, что «Ред Булл» вклинится в борьбу за титул
12:50 В 2018 году «Заубер» перейдёт на коробки передач от «Макларена»
12:03 Экклстоун ответил на критику босса автодрома «Сепанг»
11:24 Хэмилтон: пока я не могу объяснить свой слабый темп в Сочи
10:44 Хорнер: проблемы «Ред Булл» с тормозами в Бахрейне и Сочи не связаны
10:23 Алёшин: я потерял контроль над задней частью машины и уже ничего не мог сделать
09:27 Логано выиграл гонку NASCAR Cup в Ричмонде
01:52 Петров: в Сочи была заруба до последних метров дистанции
00:20 Эрикссон: в гонке баланс машины был худшим за всё время уик-энда
30 апреля 2017, воскресенье
23:59 Верляйн: надеюсь, что новинки в Барселоне помогут нам выступить лучше
22:13 Брандл: победа Боттаса — проблема для «Мерседеса»
21:24 Феттель: Масса дважды оказал Боттасу услугу
20:51 Бьорк и Чилтон выиграли гонки WTCC в Италии
20:33 Магнуссен: первые три гонки сезона «Хаас» провёл сильнее
20:15 Стролл: меня выжали на бордюр, и машина вышла из-под контроля
19:52 Вандорн: не думаю, что я мог бы чем-то изменить результат в Сочи
19:51 Нёвиль выиграл Ралли Аргентины WRC, опередив Эванса на 0,7 секунды
19:39 Лауда: меня сильно удивила победа Боттаса
19:38 Тост: уик-энд в Сочи был непростым для «Торо Россо»
19:04 Окон: мне кажется, «Форс Индия» не смогла бы выжать больше из машины
19:03 Хюлькенберг: «Рено» сделал шаг в правильном направлении в Сочи
18:59 Перес: никакой борьбы на трассе я не вёл
18:58 Грожан: я не знаю, почему Палмер повернул и въехал в меня
18:56 За четыре дня Гран-при России посетило 150 тысяч зрителей
18:42 Масса: я разочарован, шестое место было в кармане, но нам не повезло
18:41 Стюарды не нашли виновного в аварии Палмера и Грожана
18:13 Сайнс-младший: «Торо Россо» добился максимально возможного результата в Сочи
18:11 Масса: я пропускал Феттеля, но он всё равно не обогнал бы Боттаса
18:10 Ферстаппен: старт был моим единственным действием в гонке Гран-при России
17:57 Алонсо не стартовал из-за отказа системы ERS
17:56 Путин награждал, Медведев фотографировал. Фотообзор Гран-при России Формулы-1
17:48 Хэмилтон: Боттас проделал в России исключительную работу
17:43 Квят: слишком рано совершил пит-стоп, выбрали неверную тактику
17:18 Райкконен: мы проиграли старт гонки, а потом уже мало что можно было сделать
17:14 Феттель: я не понимал, что делает Масса на последнем круге
17:10 Боттас: провёл в ожидании больше 80 гонок, но это того стоило!
17:08 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 14-й
16:53 Боттас признан гонщиком дня на Гран-при России
16:42 Боттас выиграл Гран-при России Формулы-1, Квят — 12-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+