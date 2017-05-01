Вольф: обсуждать продление контракта с Боттасом сейчас — глупость

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пока не задумывается о продлении контракта с Валттери Боттасом, несмотря на его победу на Гран-при России. Контракт с финном рассчитан на один сезон.

«Думаю, обсуждать его положение в команде после нескольких гонок — глупость. Ему нужно дать время, в младших сериях у него были великолепные результаты, а в „Уильямсе“ он ни разу не проигрывал напарнику. Теперь он стал напарником Льюиса Хэмилтона, завоевал поул-позишн и выиграл гонку», — приводит слова Вольфа Auto Bild.