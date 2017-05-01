Нёвиль: когда увидел время Эванса, подумал, что всё кончено

Победитель Ралли Аргентины WRC Тьерри Нёвиль признался, что по ходу последнего спецучастка думал, что останется вторым. Нёвиль выиграл у Элфина Эванса 1,3 секунды на СУ и 0,7 секунды по итогам всей гонки.

«Когда я увидел его время, подумал: „Всё кончено. Если он не ошибётся, мы окажемся недостаточно быстры“. Но он допустил ошибку и на следующей отсечке проигрывал нам 1,3 секунды. Тогда я понял, что трудно будет ему.

Я очень горжусь тем, как мы всё сделали. Отыграть такой отрыв от Элфина было восхитительно. На финише ощущения были невероятные", — приводит слова Нёвиля Autosport.