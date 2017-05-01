Мутко: новые владельцы Формулы-1 остались довольны организацией Гран-при России

Вице-премьер Российской федерации Виталий Мутко заявил, что новые владельцы Формулы-1 из компании Liberty остались довольны тем, как был проведён Гран-при России. Российский этап состоялся в Сочи с 28 по 30 апреля.

«Мы в очередной раз посмотрели организацию Гран-при России. Всё было сделано на высоком уровне. Никаких проблем не возникло. Новые владельцы Формулы-1 остались довольны. Всё получилось. Команда, которая организовывает Гран-при, имеет уже большой опыт и профессионализм», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».