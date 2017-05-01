Уайтинг: это был лучший Гран-при из всех прошедших в России

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг заявил, что прошедший Гран-при России был лучше всех предыдущих.

«Всё прошло прекрасно. Я думаю, что на данный момент это лучший Гран-при из всех прошедших в России. Из года в год всё только улучшается. И маршалы на трассе, и, конечно, руководство гонки совместно проделали великолепную работу. Повторюсь, на мой взгляд, это лучший российский Гран-при. Общий профессионализм находится на отличном уровне. Все проделали очень тяжёлую работу, чтобы соответствовать необходимым высоким стандартам», — цитирует Уайтинга сайт «Российской автомобильной федерации».