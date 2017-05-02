Булье: мотор «Хонды» сочетает в себе все недостатки

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что новые технологии значительно увеличили пропасть между командами в Формуле-1. По словам Булье, самые мощные моторы имеют преимущество и в остальных аспектах, а двигатель «Хонды», который использует «Макларен», проигрывает по всем параметрам.

«Разница между командами стала ещё больше, чем прежде. Более мощный мотор более эффективен и потребляет меньше топлива. У более мощных моторов все преимущества, у менее мощных больше недостатков. Наш мотор сочетает все недостатки», — приводит слова Булье Speedweek.