Каргинов: по ходу этапа всё время было ощущение нового и интересного

Пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал победу своего экипажа в классе грузовиков на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.

«Трасса понравилось. Всё время было ощущение нового и интересного. Сегодня ещё раз испытали в деле нового механика экипажа – Ильнура Мустафина: меняли колесо, которое после замены, видимо от тряски, разболталось и по ходу трассы было утеряно. Хорошо показал себя штурман экипажа Александр Куприянов, он заранее предупреждал о возможных срезках. На трассе, изобиловавшей 90-градусными поворотами, это давало существенный выигрыш по времени», — приводятся слова Каргинова в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».