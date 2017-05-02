Шибалов: в начале этапа пришлось практически «прорубать» дорогу

Пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов прокомментировал выступление своего экипажа на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам, по итогам которого он занял шестое место в общем зачёте (третье место в зачёте грузовиков).

«Трасса не предназначена для грузовиков: очень низкие деревья, ветки, кусты…. Первый круг пришлось практически «прорубать» дорогу. Сегодня мы много обгоняли, много переворачивали и ставили на колёса других участников. Нам хватило всего! Результат пока не знаем, но надеемся, что он неплохой. Срезать сегодня не удавалось, потому что местность гористая и лес сплошной. Мы сегодня потеряли немного времени, помогая команде «ГазРейд Спорт» поставить их «Газель» на колёса», — приводятся слова Шибалова в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».