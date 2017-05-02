Лауда не видит Алонсо в «Мерседесе» в обозримом будущем

Неисполнительный председатель совета директоров «Макларена» Ники Лауда не видит возможности перехода Фернандо Алонсо в немецкую команду в обозримом будущем. На данный момент испанец выступает за «Макларен», конкурентоспособность которого оставляет желать лучшего,

«Он оставил много проблем своим командам, когда уходил. Я не думаю, что «Феррари» захочет принять его назад. Он ушёл, имея подписанный контракт. То же произошло и с нами (в «Макларен» — «Мерседес»). У нас есть пилоты, которые выполняют свою работу, поэтому если мы побеждаем с Хэмилтоном и Боттасом, нам не нужна замена.

Алонсо быстрый и агрессивный пилот, в этом он лучший. Но, к сожалению, иногда пилоты не могут доказать, что они лучшие в решениях, которые принимают, и Алонсо допустил много ошибок. Он очень рано покинул «Феррари» и решил уйти в «Макларен», когда проблема с развитием мотора «Хонды» уже была известна. Теперь он испытывает разочарование, но переход в «Макларен» был его решением», — рассказал Лауда в интервью испанскому Movistar.