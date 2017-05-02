Булье: «Хонда» уже должна приступить к работе над мотором на сезон-2018

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье считает, что «Хонда» уже должна начать работать над двигателем на 2018 год.

«У нас было много проблем на зимних тестах, и теперь они продолжаются в гонках. И они будут продолжаться до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения.

Мотор 2017 года всё ещё находится в развитии, и остальное — ответственность «Хонды». Но «Хонда» должна начать действовать уже сейчас. У «Мерседеса», например, уже есть двигатель, который будет использоваться в 2018 году», — приводит слова Булье F1Today.