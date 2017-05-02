ФИА удовлетворена ситуацией с обгонами в Формуле-1

ФИА удовлетворена ситуацией с обгонами и пока не планирует предпринимать каких-либо действий, направленных на увеличение их количества.

Ранее ФИА заявляла, что будет анализировать ситуацию с обгонами, чтобы оценить необходимость внесения каких-либо изменений в правила относительно зон DRS. После провальной гонки в Австралии ситуация с обгонами улучшилась в Китае и Бахрейне. Однако в минувший уик-энд в гонке Гран-при России был произведён всего один обгон в борьбе на трассе.

Тем не менее на последнем заседании технической группы ФИА сообщила всем присутствующим, что нынешняя ситуация с обгонами является удовлетворительной, информирует F1Today.