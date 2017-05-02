В чемпионате Европы по ралли появилась российская команда

В чемпионате Европы по ралли — втором по значимости чемпионате после мирового первенства (world rally championship) — появилась российская команда Russian Performance Motorsport.

Долгое время российские команды не принимали участия в соревнованиях чемпионата Европы. С новой лицензией и под флагами единственной российской команды Russian Performance Motorsport в текущем сезоне поедут два экипажа: петербуржцы Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов, а также уральцы Сергей Ременник и Марк Розин. Экипажи будут сражаться за очки в разных зачётных группах, так как выступают на отличающейся технике: класс R5 (ERC1) и класс «production» (ERC2), сообщается в официальном пресс-релизе команды.

Бороться в командном зачете с европейскими экипажами спортсмены начнут уже в эти выходные — в Испании стартует второй этап серии, который пройдет по асфальтовым дорогам острова Гран-Канария.

«Нам нравятся Канары, тут сейчас теплее, чем в Петербурге, и поярче. Готовился как мог к гонке: компьютер, симулятор, велотренажёр, стенограммные тренировки. Надеюсь, опыт за прошлые годы поможет, мы уже сейчас лучше понимаем, как настраивать автомобиль. Безусловно, это лучше всего опробовать на тестах. Вчера мы проехали почти 50 километров по горной дороге. Сплошные повороты, подъемы, спуски, торможения. Было над чем поработать: поменяли коробку, передний и задний дифференциал, стабилизаторы. Остались довольны внесёнными изменениями», — прокомментировал грядущий этап Лукьянюк.