Марко: на трассе в Сочи Ферстаппен показал максимальный результат

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги Гран-при России, отдав должное пилоту команды Максу Ферстаппену.

«Проблема надёжности и нехватки мощности взаимосвязаны. Проблема с тормозами на машине Риккардо появилась из-за использования предельных настроек для прогрева задних шин теплом от колёсных дисков. У него отказал датчик температуры тормозов, но мы не видели этого по телеметрии, иначе приняли бы меры.

Что касается выступления Ферстаппена, то большего нельзя было и ожидать. На трассе в Сочи он показал максимальный результат, он был быстр.

Что касается наших новинок в Барселоне, то посмотрим, что они покажут на секундомере в Испании, но приблизительные цифры я знал ещё до старта чемпионата", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.