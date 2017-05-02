Лауда: Боттас — очень хорошая замена Росбергу

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда в очередной раз выразил удовлетворение выступлением пилота команды Валттери Боттаса на Гран-при России, заявив, что фин оказался достойной заменой Нико Росбергу.

«Выиграть первый Гран-при в карьере — одна из самых сложных задач, я знаю это по собственному опыту. Каждая следующая гонка для него теперь будет легче. Он доказал, что способен побеждать. Валттери был быстрее Льюиса, но, возможно, в следующих трёх гонках всё будет наоборот.

Как бы то ни было, Боттас — очень хорошая замена для Росберга. Завоевать поул и победить в гонке в течение четырёх этапов — отличное выступление", — приводит слова Лауды Crash.