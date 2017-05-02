Хюлькенберг доволен гоночным темпом «Рено» на Гран-при России

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил удовлетворение тем прогрессом, который показала команда в плане гоночного темпа на Гран-при России.

«Команда определённо сделала хорошую работу. Я ещё не всем доволен, нам есть над чем работать, но я думаю, в плане гоночного темпа мы сделали хороший шаг в верном направлении, хотя разница между квалификацией и гонкой всё ещё сохраняется.

На гонке в Сочи мы выбрали хорошую стратегию. На первом отрезке у меня возникли проблемы, и в такой ситуации я решил продолжить атаки на «ультрасофте». Я должен сказать, что скорость болида была очень хороша, я ехал всё быстрее, и это было здорово», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Гран-при России Нико Хюлькенберг завершил на восьмом месте.