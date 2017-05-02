Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица протестировал болид Формулы-E на трассе в Донингтон-парке. Ранее поляк опробовал GP3, теперь настала очередь электромобилей.

Не так давно Кубица разорвал контракт с командой WEC ByKolles, в связи с чем разговоры о его возможном возвращении на этапы одной из формул активизировались.

Сообщается, что команды Формулы-E DS Virgin Racing и Renault e.dams могут прибегнуть к услугам поляка в июле, когда пилоты этих команд в лице Хосе Марии Лопеса, Сэма Бёрда и Себастьена Буэми будут участвовать на этапе WEC на Нюрбургринге.

Вместе с тем в DS Virgin Racing заявляют, что в качестве резервного варианта хотели бы видеть гонщика, у которого уже есть опыт участия в Формуле-E, сообщает Motorsport.