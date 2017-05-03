Эрикссон: надеюсь, новинки помогут «Зауберу» навязать борьбу другим командам

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон рассказал о дальнейших планах команды на сезон, выразив надежду, что на следующих этапах она будет более конкурентоспособной.

«В плане результатов старт сезона не радует, мне не везёт, у меня было два схода, и мы не так конкурентоспособны, как нам бы хотелось. Но мы работаем и, мне кажется, постоянно прогрессируем. Мы сокращаем отставание от середины пелотона, и это плюс.

Нам бы хотелось заработать максимум очков в начале сезона. Но наша машина немного уступает остальным. Надеюсь, у нас будет больше новинок, чем у соперников. Наш недостаток в том, что мы работаем с прошлогодним мотором, но на некоторых трассах, где не так много зависит от двигателя, мы можем оказаться сильным соперником. Посмотрим, как будут развиваться события. Чем раньше мы завоюем очки, тем будет лучше.

Первые новинки мы привезём в Барселону, надеюсь, машина будет эффективнее, и постоянные обновления помогут нам навязать борьбу командам из середины пелотона", — приводит слова шведа F1news.