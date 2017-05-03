Марко: заявления ФИА о паритете в мощности моторов абсурдны

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал абсурдными измерения ФИА, пришедшей к выводу, что на данный момент мощность двигателей «Мерседеса», «Феррари» и «Рено» примерно равна. По утверждениям федерации, разница в скорости силовых установок трёх ведущих производителей лежит в пределах 0,3 секунды с круга.

«Основной вклад в отставание «Ред Булл» в Сочи внёс мотор. Это делает измерения ФИА абсурдными. Мы отстаём от «Мерседеса» и «Феррари» по крайней мере ещё на пять процентов.

Почему нам нужны такие сложные методы измерений? Нам достаточно лишь посмотреть на квалификационный темп, потому что в квалификации все гоняются на максимальной мощности мотора и с минимальным количеством топлива. Я не понимаю, зачем нам симулировать отставание?» — цитирует Марко Motorsport-Magazin.