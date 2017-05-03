Риккардо: переход в «Феррари»? Даже не думаю сейчас об этом

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переходом в «Феррари», отметив, что сейчас он не задумывается о своём будущем. Австралиец также признался, что с нетерпением ожидает Б-версию болида, которую «Ред Булл» представит в Барселоне.

«Определённо, я хочу быть в самой быстрой машине, если это возможно, но на данный момент в моей голове нет никаких задумок (относительно перехода). По состоянию на текущий момент мы не ведём борьбу за титул. Если мы будем сильны в Барселоне, это может стать поворотной точкой», — приводит слова Риккардо Osterreich.