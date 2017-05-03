Алонсо пройдёт программу для новичков на первых тестах перед «Инди 500»

3 мая Фернандо Алонсо пройдёт тестовую программу для новичков, планирующих принять участие в гонке «Индианаполис 500». Менеджер команды Andretti Autosport Роб Эдвардс вкратце рассказал, чем будет заниматься испанский гонщик на трассе Indianapolis Motor Speedway.

Пилот «Макларена» пропустит Гран-при Монако ради участия в «Инди 500», где он будет выступать за рулём машины Andretti Autosport.

«Задача состоит в том, чтобы на этих тестах пройти практику, ориентированную на новичков. Каждому новичку разрешено пройти один тест на овале перед пятничной практикой «Инди 500», так что это мы и сделаем», — цитирует Эдвардса Autosport.

Обязательные требования к новичкам могут меняться от года к году, но для участия в гонке «Инди 500» в 2017 году новобранцы должны проехать по 10 кругов со скоростью 205-210 миль в час, 15 — со скоростью 210-215 миль в час и 15 — со скоростью превышающей 215 миль в час.

«Эти скорости будут достижимы при уровнях прижимной силы, которые по-прежнему будут относительно комфортными. Очевидно, идея состоит в том, чтобы Фернандо вышел на уровень комфорта, когда он привыкает к постоянному пилотированию на этих скоростях, поэтому нет смысла форсировать события в первый день. Это особенно верно, если будет довольно прохладно», — добавил Эдвардс.