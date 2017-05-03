Экклстоун: Путин останется в истории как великий правитель

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун придерживается мнения о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является выдающимся руководителем страны. Ранее Экклстоун неоднократно лестно отзывался о Путине и даже заявлял, что он должен управлять всей Европой.

«Я по-прежнему так считаю. Он многое делает для своей страны и для сохранения мира во всём мире. Если говорить про Сочи, то это отличный пример того, как город может преобразиться за счет спорта. Он (Путин) останется в истории как великий правитель.

Не был до конца уверен, что в России успеют построить такую великолепную трассу в столь короткие сроки. Но после того как свои гарантии мне дал Владимир Путин, я успокоился. Я знаю, что ваш президент принимает только взвешенные решения», — приводит слова Экклстоуна издание «Известия».