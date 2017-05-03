Экклстоун: в ближайшие 10 лет в Ф-1 может появиться чемпион из России

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун не исключает возможности того, что в ближайшие 10 лет у России может появиться свой чемпион в Ф-1.

«Постепенно автоспорт выходит в России на новый уровень. Если Виталий Петров (первый российский гонщик в истории «Формулы-1») и Даниил Квят — яркие индивидуальности, то значит, постепенно в вашей стране появляется система по подготовке молодых гонщиков. Бизнесмены вкладываются в развитие автоспорта, и это должно принести свои плоды. Не удивлюсь, если в ближайшие 10 лет у России появится свой чемпион мира», — приводит слова Экклстоуна издание «Известия».