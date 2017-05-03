Боттас ожидает, что отношения с Хэмилтоном могут стать более сложными

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ожидает, что отношения с напарником Льюисом Хэмилтоном могут усложниться по мере развития борьбы в чемпионате.

«Льюис поздравил меня (после гонки в Сочи). Очень мило с его стороны быть профессионалом во всём… Я думаю, что мы очень хорошо работаем как команда. Это будет долгий год с большим количеством дуэлей. В какой-то момент всё может стать ещё более сложным, если дело дойдёт до борьбы за чемпионство. Может быть меньше разговоров и больше борьбы на трассе», — цитирует Боттаса Autosport.