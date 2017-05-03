Абитебуль: думаю, люди будут удивлены машиной «Рено» на 2018 год

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился своим мнением о перспективах команды из Энстоуна на 2018 год.

«Важно двигаться шаг за шагом. Сначала нужно укрепить то, чего мы добьёмся в этом году. Согласно плану, мы должны начать бороться за подиумы по ходу следующего сезона. Да, сейчас отставание большое, но вся команда работает день и дочь, чтобы следовать плану. Честно говоря, наш автомобиль 2018 года станет первым, который построен с применением всех свежих ресурсов. В этом году мы действовали в условиях некоторых ограничений. Кстати, мы уже начали работу над машиной для следующего сезона и хотим всё делать заблаговременно. Думаю, люди будут удивлены нашей машиной 2018 года», — рассказал Абитебуль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.