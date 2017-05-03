Представлена ливрея болида Алонсо на гонку «Индианаполис 500»

Команда «Макларен» представила ливрею автомобиля, на котором Фернандо Алонсо будет выступать в легендарной гонке «Индианаполис 500». Испанец будет гоняться за рулём автомобиля Andretti Autosport при поддержке «Макларена» и «Хонды». Ливрея машины Алонсо будет выполнена в оранжевом цвете. Официальная видеопрезентация, а также фотографии болида были представлены в «твиттере» британской команды.

Ради участия в «Инди 500» Алонсо придётся пропустить Гран-при Монако.

Если видеоролик не отображается, то посмотреть его можно в официальном микроблоге «Макларена».