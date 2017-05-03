Хасегава: «Хонда» пробует всё возможное, чтобы улучшить свой мотор

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что японский производитель параллельно работает над множеством программ, пытаясь улучшить конкурентоспособность и надёжность своего мотора.

«Конечно же, мы пробуем всё, что возможно, мы пробуем много программ, проводим много симуляций. Мы ожидаем некоторые обновления в течение нескольких гонок, которые, как мы надеемся, позволят улучшить скорость.

Если бы у меня было объяснение всему, у нас не было бы таких больших проблем. Понятно, что мы не могли хорошо проработать нашу программу, у нас не было зимних тестов, поэтому мы не смогли обнаружить все проблемы на трассе.

Очевидно, что на стенде мы провели достаточно тестов. Но иногда характеристики поведения двигателя на стенде и на трассе отличаются, поэтому у нас возникли некоторые проблемы», — цитирует Хасегаву Crash.