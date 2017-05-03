Алонсо представил шлем на «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо представил свой шлем для участия в гонке «500 миль Индианаполиса».

Алонсо выступит на «Инди 500» вместо Гран-при Монако Ф-1, где его подменит Дженсон Баттон. Для испанца это будет дебют в IndyCar. 3 мая он впервые сядет за руль болида «Андретти», с которыми выступит в гонке, и отработает программу для новичков под руководством основного пилота команды Марко Андретти.

Ранее была представлена ливрея болида Алонсо.

«500 миль Индианаполиса»-2017 пройдёт 28 мая.