З.Браун: Алонсо как ребёнок благодаря «500 милям Индианаполиса»

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал о том, как Фернандо Алонсо реагирует на свою подготовку к выступлению на «500 милях Индианаполиса». 3 мая испанец впервые сел за руль болида IndyCar.

«Я чувствую себя фанатом, и мы все так взбудоражены. Фернандо сильно возбуждён, он как маленький ребёнок. Вы бы видели его сообщения мне. Он, наверное, посмотрел 25 гонок „500 миль Индианаполиса“. Одну гонку он целиком посмотрел в записи с болида Эда Карпентера. Никогда не видел его таким счастливым», — приводит слова Брауна Motorsport.