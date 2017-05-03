Алонсо: пока моя машина сама себя ведёт

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что на первых тестах в IndyCar не держал машину под контролем.

«Было весело. Это хороший способ начать набирать скорость. В начале было сложновато достичь минимума, но на следующих этапах ощущения были хорошие. Надеюсь, мы сможем нарастить пробег и я почувствую машину, потому что пока она ведёт сама себя. Я ей не рулю.

На моём счету уже 40 кругов, так что можно доработать настройки, понять, на какой передаче в какой поворот въезжать. Пока всё хорошо, но настоящая работа только начинается", — приводит слова Алонсо F1i.