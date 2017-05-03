Абитебуль: «Рено» работает не только на Хюлькенберга

Глава автоспортивного подразделения «Рено» Сириль Абитебуль считает, что успехи Нико Хюлькенберга должны воодушевлять Джолиона Палмера.

«Он должен видеть положительные стороны в том, что Нико выступает так хорошо. Он должен почувствовать, что команда способна выступать на таком уровне. И эта скорость не только для Нико, мы не команда одного парня, Джолион должен в этом участвовать.

50% наших усилий приходятся на каждого пилота, так что Джолиону достаётся 50%. Нам надо набирать очки, так что не стоит сомневаться в нашей приверженности ему", — приводит слова Абитебуля Motorsport.