Альгерсуари-старший: в автоспорте не появляются таланты, кроме Ферстаппена

Промоутер Формулы V8 3.5 Хайме Альгерсуари-старший считает, что в автоспорте назрела проблема с подготовкой молодых талантов для Формулы-1.

«Число пилотов в нашей серии — сигнал для Формулы-1, ФИА, фанатов и прессы. Что означают 12 пилотов для Мировой серии — шесть команд? Такова реальность. Большие гонки на одноместных болидах в кризисе, а маленькие нет. Парадокс.

В Формуле «Рено» 2.0, европейской Формуле-3 всё хорошо. В Формуле-4 более-менее. Ближайшее будущее автоспорта будет сложным. Его должны продвигать скорость и талант, а их нет. За исключением, может быть, Ферстаппена. Но в основном нужны деньги, деньги, деньги. Это не проблемы Формулы V8 3.5, это общие проблемы", — цитирует Альгерсуари Autosport.