Патрик считает, что в NASCAR Алонсо было бы сложнее

Гонщица NASCAR Даника Патрик считает, что в этой серии Фернандо Алонсо пришлось бы тяжелее, чем в IndyCar. Сама Патрик перешла из IndyCar в NASCAR в 2012 году.

«В IndyCar ты можешь хорошо выступить за счёт машины. Если у тебя хорошая техника, ты будешь боеспособен. Но я не представляю, чтобы в NASCAR кто-то был хорош просто за счёт машины. Тут слишком много разных трюков. Вам нужно собрать всё: подходящих людей, нужные усилия, веру и удачу. Звёзды должны сложиться, чтобы вы добились успеха в NASCAR», — приводит слова Патрик NESN.