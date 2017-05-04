Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Патрик считает, что в NASCAR Алонсо было бы сложнее

4 мая 2017, четверг. 00:12. Авто

Гонщица NASCAR Даника Патрик считает, что в этой серии Фернандо Алонсо пришлось бы тяжелее, чем в IndyCar. Сама Патрик перешла из IndyCar в NASCAR в 2012 году.

«В IndyCar ты можешь хорошо выступить за счёт машины. Если у тебя хорошая техника, ты будешь боеспособен. Но я не представляю, чтобы в NASCAR кто-то был хорош просто за счёт машины. Тут слишком много разных трюков. Вам нужно собрать всё: подходящих людей, нужные усилия, веру и удачу. Звёзды должны сложиться, чтобы вы добились успеха в NASCAR», — приводит слова Патрик NESN.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фернандо Алонсо IndyCar NASCAR
Новости. Авто
4 мая 2017, четверг
00:12 Патрик считает, что в NASCAR Алонсо было бы сложнее
3 мая 2017, среда
23:33 Альгерсуари-старший: в автоспорте не появляются таланты, кроме Ферстаппена
22:30 Абитебуль: «Рено» работает не только на Хюлькенберга
20:58 Андретти: Алонсо идеально отработал
20:16 Алонсо: пока моя машина сама себя ведёт
19:41 Алонсо выполнил программу новичка и допущен до «500 миль Индианаполиса»
19:22 Абитебуль: мне жаль Палмера и его часть команды
18:52 З.Браун: Алонсо как ребёнок благодаря «500 милям Индианаполиса»
18:15 Хюлькенберг: ставлю на «Феррари» в борьбе за чемпионский титул
17:25 Алонсо представил шлем на «500 миль Индианаполиса»
16:50 Хасегава: «Хонда» пробует всё возможное, чтобы улучшить свой мотор
15:24 Представлена ливрея болида Алонсо на гонку «Индианаполис 500»
15:20 Абитебуль: думаю, люди будут удивлены машиной «Рено» на 2018 год
14:52 Пилоты «Заубера» поддерживают переход на двигатели «Хонда»
14:09 Боттас ожидает, что отношения с Хэмилтоном могут стать более сложными
13:40 Экклстоун: в ближайшие 10 лет в Ф-1 может появиться чемпион из России
13:03 Экклстоун: Путин останется в истории как великий правитель
12:41 Алонсо пройдёт программу для новичков на первых тестах перед «Инди 500»
11:45 Хэмилтон сказал, что уже совсем не думает о Росберге
11:29 Риккардо: переход в «Феррари»? Даже не думаю сейчас об этом
10:50 Люндайк: Алонсо не должен быть слишком самоуверенным в «Инди 500»
10:05 Марко: заявления ФИА о паритете в мощности моторов абсурдны
01:07 Эрикссон: надеюсь, новинки помогут «Зауберу» навязать борьбу другим командам
2 мая 2017, вторник
23:58 Кубица протестировал болид Формулы-E
22:58 Хюлькенберг доволен гоночным темпом «Рено» на Гран-при России
22:26 В «Рено» отложили обновление мотора до июля
21:12 Лауда: Боттас — очень хорошая замена Росбергу
19:32 Хаккинен: Боттаса ждёт невероятное будущее
18:40 Марко: на трассе в Сочи Ферстаппен показал максимальный результат
17:59 Николь Шерзингер и Black Eyed Peas выступят на Гран-при Азербайджана
16:46 В «Мерседесе» не ожидают серьёзных трений между Хэмилтоном и Боттасом
14:51 Кальтенборн: франчайзинговая система избавила бы маленькие команды от страхов
14:24 В чемпионате Европы по ралли появилась российская команда
13:59 ФИА удовлетворена ситуацией с обгонами в Формуле-1
13:51 Булье: «Хонда» уже должна приступить к работе над мотором на сезон-2018
13:04 Испанская полиция использовала сход Алонсо в Сочи в рекламных целях
12:31 Лауда не видит Алонсо в «Мерседесе» в обозримом будущем
12:04 Вольф: однажды Ферстаппен будет гоняться за «Мерседес»
11:35 «Пирелли» хочет больше тестов дождевых шин на машинах старой спецификации
10:35 Экклстоун: Ф-1 не будет скучать по ГП Малайзии, ведь есть Сингапур
09:47 Шибалов: в начале этапа пришлось практически «прорубать» дорогу
09:35 Мардеев: ехали первыми среди грузовиков, поэтому немного осторожничали
09:33 Каргинов: по ходу этапа всё время было ощущение нового и интересного
09:30 Экипаж Каргинова победил во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам
00:40 Булье: мотор «Хонды» сочетает в себе все недостатки
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+