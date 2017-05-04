Возможное возрождение «Брэбема» в Ф-1 может произойти на базе «Форс Индия»

Консорциум из США, планирующий возродить в Формуле-1 команду «Брэбем», может быть заинтересован в покупке для этих целей конюшни «Форс Индия», сообщает Autocar.

Намерения о возрождении легендарной команды подтверждает Дэвид Брэбем, сын легенды Ф-1 и трёхкратного чемпиона мира Джека Брэбема, который, по всей видимости, усердно трудился в последние пару лет, зарегистрировав торговую марку Project Brabham.

«Брэбем» — это бренд с более чем 69-летней историей в гонках. И мы намерены вернуть это название. С момента запуска Project Brabham мы получили множество запросов от разных сторон, которые выразили заинтересованность в лицензировании названия. Мы оцениваем несколько вариантов. У нас нет дальнейших комментариев», — сказал Дэвид Брэбем.