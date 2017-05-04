Джордан: конечно же, «Мерседес» ведёт переговоры с Феттелем

Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан уверен, что «Мерседес» интересуется пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем.

Недавно босс «Мерседеса» Тото Вольф, который был замечен беседующим с Феттелем, опроверг слухи о ведении переговоров с немецким гонщиком, однако Джордан считает, что он кривит душой.

«Конечно, они ведут переговоры с Феттелем. Формула-1 — это жестокий бизнес. Дело не только в укреплении своей команды, но и в ослаблении соперника», — цитирует Джордана немецкое издание Sport Bild.