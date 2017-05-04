Кубица может выступить на этапе Формулы-Е в Нью-Йорке

Польский гонщик Роберт Кубица может вернуться за руль гоночного болида на этапе Формулы-Е в Нью-Йорке. Как сообщает испанская Marca, в связи с пересечением дат этапа Формулы-Е и соревнований спорткаров на «Нюрбургринге» места в кокпитах, обычно занимаемых Хосе Маррией Лопесом, Сэмом Бёртом и Себастьеном Буэми, могут оказаться временно доступными.

Ранее стало известно, что Кубица протестировал болид Формулы-E на трассе в Донингтон-парке. До испытаний машины Формулы-Е он провёл тесты автомобиля GP3.