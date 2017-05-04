Трансляция тестов Алонсо в Индианаполисе собрала более 2 млн просмотров

Живая интернет-трансляция первых тестов пилота «Макларена» Фернандо Алонсо за рулём автомобиля IndyCar в рамках подготовки к гонке «Индианаполис 500» набрала более 2 млн просмотров.

Несмотря на то что проходившие 3 мая в Индианаполисе тесты были частными, организованными «Маклареном», «Хондой» и Andretti Autosport, была обеспечена полноценная трансляция.

Объединённые данные трансляций в Youtube и Facebook зафиксировали 2 149 000 просмотров, при пиковых 70 000 параллельных просмотрах в один момент.

950 000 просмотроав было зафиксировано на странице IndyCar в «Фейсбук» и 1,2 млн просмотров на официальном канале IndyCar в Youtube.