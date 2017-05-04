Кэри: Экклстоун стопорил развитие Формулы-1

Новый босс Формулы-1 Чейз Кэри считает, что Берни Экклстоун в последние годы тормозил развитие серии. После прихода новых инвесторов в лице компании Liberty Media Экклстоун был смещён с поста руководителя Ф-1.

«Есть множество вещей, которые не были сделаны и которые нужно было сделать. Мы чувствовали, что это спорт, который в последние пять или шесть лет не использовал весь потенциал, который у него имелся.

Все мы совершаем ошибки, и никто не совершенен. Берни взялся за этот бизнес несколько десятилетий назад и продал его за восемь миллиардов долларов. Он заслуживает всяческой похвалы за то, что сделал. Но в сегодняшнем мире спорт нужно продавать.

Стиль Берни можно описать фразой: «Разделяй и властвуй». Мы же хотим, чтобы в Формуле-1 был дух партнёрства с соперничеством на трассе», — цитирует Кэри Daily Mail.