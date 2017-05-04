Вандорн: давать прогнозы относительно подиума пока просто неразумно

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн затруднился предсказать, как скоро его можно будет увидеть на подиуме.

«Очень сложный вопрос. Сейчас перед «Маклареном» стоят другие задачи, решение которых должно помочь вернуться к победам в Гран-при. Невозможно говорить о каких-то конкретных сроках, потому что мы пока недостаточно конкурентоспособны для борьбы за места на подиуме. Вся команда трудится не покладая рук, чтобы достичь наших целей. От гонки к гонке мы стараемся добиваться прогресса, улучшать нашу машину, но пока делать прогнозы просто неразумно. Надеюсь, результатов нам не придётся ждать слишком долго», — рассказал Вандорн в интервью «Чемпионату».

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