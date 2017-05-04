Булье: получили чертежи «щита» пару дней назад, стараемся успеть к Монце

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал, что команды изо всех сил стараются подготовить первые версии «щита» для защиты кокпита к Гран-при Италии, когда намечены первые испытания.

«Мы получили чертежи от ФИА только пару дней назад. Постараемся, чтобы к Монцу у нас было хотя бы что протестировать. Мы хотим провести тесты до Сингапура, так что приложим все усилия, чтобы они прошли в Монце», — рассказал Булье Motorsport.

Концепция «щита» пришла на смену «гало», который команды тестировали в прошлом сезоне. На Гран-при Китая ФИА представила «щит», а позже отказалась от введения «гало» в 2018 году.