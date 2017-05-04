Алонсо сбил двух птиц на тестах в Индианаполисе

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо сбил двух птиц по ходу своих первых тестов в IndyCar.

В среду, 3 мая, Алонсо дебютировал за рулём машины команды «Андретти» и прошёл тесты новичка, необходимые для участия в знаменитой гонке «500 миль Индианаполиса». Алонсо выполнил все положенные нормативы за час.

Алонсо дебютирует в IndyCar в рамках сотрудничества «Хонды» и «Андретти». Ради этого испанец пропустит Гран-при Монако Формулы-1.

Видеозапись момента, в котором болид Алонсо въехал в птиц, доступна на YouTube.