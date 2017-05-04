«Макларен» наймёт пилотом симулятора победителя соревнований по киберспорту

Команда Формулы-1 «Макларен» наймёт пилотом симулятора победителя киберспортивного соревнования, которое проведёт совместно с компанией Logitech.

Участники соревнования будут противостоять друг другу в разных гоночных видеоиграх на разных игровых платформах, а 10 финалистов сразятся друг с другом на базе «Макларена» грядущей осенью. Победитель получит контракт на один год.

«Мы долго следили за ростом онлайн-игр, и виртуальный и реальный спорт никогда не были ближе, чем сейчас. Самое время сделать такое уникальное и захватывающее предложение, которое объединит миры гонок и видеоигр так, как прежде никто не делал», — цитирует главу «Макларена» Зака Брауна Autosport.