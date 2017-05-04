Формула-1 намерена перевести трансляции в Германии на платное телевидение

Владельцы и руководители Формулы-1 хотят осуществлять трансляции в Германии только на платном телевидении. Сейчас трансляции ведёт эфирный канал RTL, но его контракт истекает в конце нынешнего года.

«Все деньги на платном телевидении. Есть рынки, на которых платное телевидение слабо проникло в сравнении с бесплатным. Это особенно справедливо для Германии в сравнении с Великобританией, где гораздо больше людей платят за ТВ. Это усложняет ситуацию, но мы работаем над ней», — рассказал коммерческий директор Ф-1 Шон Братчс DPA.