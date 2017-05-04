Австралия может принять этап Формулы-E

Городской совет австралийского Ньюкасла принял решение изучить вопрос о возможности проведения на здешней трассе этапа Формулы-1. Об этом сообщает Motorsport.

По плану местных властей, гонка в Формуле-E может стать частью уик-энда Ньюкасл-500. В Ньюкасле готовы рассматривать долгосрочное сотрудничество в этом направлении и уже приступили к поискам спонсоров, которые заинтересованы в том, чтобы поддержать заявку города на проведение гонки Формулы-E в чемпионате 2018 года.

Ранее в Австралии уже обсуждалась возможность организации гонки для электромобилей, но тогда в списках претендентов значились Мельбурн, Сидней, Аделаида и Перт.