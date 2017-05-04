Хэмилтон: скоро могу завершить карьеру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не даёт определённого ответа о своей дальнейшей карьере, вместе с тем заявляя, что вскоре может завершить выступления.

«Я не знаю, когда я завершу свою карьеру. Возможно, это произойдёт очень скоро, но может случиться и так, что я буду ещё долго выступать. Даже когда я перестану гоняться в Формуле-1, моя страсть к соревнованиям не угаснет. Я просто буду не в состоянии сидеть сложа руки.

Моё увлечение музыкой? Я не работаю над созданием альбома, я просто занимаюсь этим в качестве хобби", — приводит слова 32-летнего Хэмилтона Channel 4.