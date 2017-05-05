Хюлькенберг: больше всего боюсь пауков, кричу как маленькая девочка

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в интервью официальному сайту Формулы-1 ответил на вопросы, которые никак не связаны с его карьерой. Немец рассказал о своих страхах, о чтении и о многом другом.

«В свободное от гонок время люблю расслабляться, я мастер этого дела. Не так давно смотрел „Марли и Я“ — фильм, который чуть не заставил меня плакать. Мои страхи? Больше всего боюсь пауков, кричу как маленькая девочка. Если бы у меня была суперсила, я бы хотел научиться летать: никаких самолётов, никаких стояний в пробках.

Что касается чтения, то я не большой поклонник этого занятия, но из последнего читал книгу о Дональде Трампе, чтобы составить представление об американском президенте. Если бы у меня была возможность пригласить на обед трёх любых человек, то это были бы как раз Трамп, Усэйн Болт и Мэрилин Монро», — сказал Хюлькенберг.