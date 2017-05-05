Полное расписание первого этапа RDS на Moscow Raceway

Опубликовано полное расписание первого этапа Russian Drift Series, который пройдёт на автодроме Moscow Raceway 5-6 мая.
5 мая
07.00 – Открытие въезда на автодром
08.00 – 11.00 – Административные проверки.
08.00 – 11.00 – Медицинская комиссия
08.00 – 11.00 – Техническая инспекция.
09.00 – 11.00 – Свободные тренировки участников
10.00 — Открытие входа для зрителей и прессы
10.00 – 19.00 – Работа пресс-центра.
10.00 – 18.00 – Работа Школы дрифта РДС и дрифт-такси для зрителей.
11.00 — Брифинг СМИ. Выдача жилеток.
11.30 – Публикация списка допущенных участников и команд
11.30 – 12.30 – Брифинг участников. Квалификационное задание.
13.00 – 14.00 – Свободные тренировки участников
14.00 – 15.00 – Перерыв.
15.00 – 18.00 – Квалификация
19.00 – 20.00 – Публикация протокола результатов квалификации и сетки парных заездов. Брифинг участников.
6 мая
07.00 – Открытие автодрома
08.00 – 10.00 – Медкомиссия
09.00 – 11.00 – Свободные тренировки участников
09.00 – Открытие входа для зрителей и прессы
09.00 – 11.30 – Работа Школы дрифта РДС и дрифт такси.
10.00 — Брифинг СМИ. Выдача жилеток.
11.15 – 11.45 – Брифинг участников
11.45 – Выезд автомобилей для построения на парад
12.00 – Официальное открытие соревнований. Парад пилотов.
12.15 – Выход зрителей на трассу. автограф сессия
13.15 – Закрытие парада. Перемещение машин участников в предстартовую зону (питлейн)
13.30 – Старт топ-32
13.30 – 19.00 – Работа Школы дрифта РДС
15.00 – 17.00 – Перерыв. Программа развлечений для зрителей: фотосессия с Федерико Шериффо, выступления FMX, тест-драйвы питбайков, дрифттрайка, чемпионат на гоночных симуляторах, выездной салон красоты и дрифт-такси.
17.00 – Старт финальных заездов топ-16
19.30 – Награждение.