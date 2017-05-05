Полное расписание первого этапа RDS на Moscow Raceway

Опубликовано полное расписание первого этапа Russian Drift Series, который пройдёт на автодроме Moscow Raceway 5-6 мая.

5 мая

07.00 – Открытие въезда на автодром

08.00 – 11.00 – Административные проверки.

08.00 – 11.00 – Медицинская комиссия

08.00 – 11.00 – Техническая инспекция.

09.00 – 11.00 – Свободные тренировки участников

10.00 — Открытие входа для зрителей и прессы

10.00 – 19.00 – Работа пресс-центра.

10.00 – 18.00 – Работа Школы дрифта РДС и дрифт-такси для зрителей.

11.00 — Брифинг СМИ. Выдача жилеток.

11.30 – Публикация списка допущенных участников и команд

11.30 – 12.30 – Брифинг участников. Квалификационное задание.

13.00 – 14.00 – Свободные тренировки участников

14.00 – 15.00 – Перерыв.

15.00 – 18.00 – Квалификация

19.00 – 20.00 – Публикация протокола результатов квалификации и сетки парных заездов. Брифинг участников.

6 мая

07.00 – Открытие автодрома

08.00 – 10.00 – Медкомиссия

09.00 – 11.00 – Свободные тренировки участников

09.00 – Открытие входа для зрителей и прессы

09.00 – 11.30 – Работа Школы дрифта РДС и дрифт такси.

10.00 — Брифинг СМИ. Выдача жилеток.

11.15 – 11.45 – Брифинг участников

11.45 – Выезд автомобилей для построения на парад

12.00 – Официальное открытие соревнований. Парад пилотов.

12.15 – Выход зрителей на трассу. автограф сессия

13.15 – Закрытие парада. Перемещение машин участников в предстартовую зону (питлейн)

13.30 – Старт топ-32

13.30 – 19.00 – Работа Школы дрифта РДС

15.00 – 17.00 – Перерыв. Программа развлечений для зрителей: фотосессия с Федерико Шериффо, выступления FMX, тест-драйвы питбайков, дрифттрайка, чемпионат на гоночных симуляторах, выездной салон красоты и дрифт-такси.

17.00 – Старт финальных заездов топ-16

19.30 – Награждение.