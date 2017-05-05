Русинов: готовы к этапу в Спа на все сто, надеюсь, удача будет на нашей стороне

Гонщик G-Drive Роман Русинов дал комментарий в преддверии этапа чемпионата WEC в Спа.

«Трассу в Спа любят все гонщики – это классический автодром с очень интересными участками и большими перепадами высот, что делает его сложным и интересным. Здесь можно проявить всё своё мастерство. Каждый круг по этой трассе доставляет удовольствие.

Перед этапом в Бельгии мы провели тесты во французском Маньи-Куре, хорошо поработали над настройками прототипа и ещё лучше стали понимать машину. К гоночному уик-энду в Спа мы готовы на все сто. Первая гонка сезона в Сильверстоуне показала, что со скоростью у нас всё в порядке. Надеюсь, что на этот раз на нашей стороне будет и удача», — цитирует Русинова пресс-служба команды.