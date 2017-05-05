Масса: у нас с Феттелем в Сочи вышло маленькое недопонимание

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса высказал своё мнение по поводу инцидента с Себастьяном Феттелем на Гран-при России. Феттель счёл, что Масса помог Валттери Боттасу, быстро пропустив его на круг, но задержав самого немца.

«После гонки было много интереса к нашему маленькому недопониманию с Себастьяном Феттелем, когда он обходил меня на круг. Он ехал за Валттери Боттасом, и я видел его приближение перед вторым поворотом. Но на дуге в третьем повороте трасса была довольно грязной, и я не захотел съезжать с чистой траектории, так же как заставлять Себастьяна ехать туда. Так что я подумал о зоне торможения перед четвёртым поворотом и съехал влево, чтобы пустить его вперёд.

Думаю, он не понял, что именно я делаю, и колебался прежде, чем поехать вперёд. Не думаю, что это был значительный эпизод, просто маленькое недопонимание, которое не повлияло на исход его гонки", — цитирует Массу Motorsport.